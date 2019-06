© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella giornata di ieri ci sono stati nuovi contatti tra il Bologna e gli agenti di Riccardo Orsolini per discutere del contratto che legherà il calciatore ai rossoblu dopo il riscatto dalla Juventus. Con i bianconeri è già stato fatto tutto, con Saputo che dovrà versare 15 milioni nelle casse juventine, il problema è che l'offerta da 1,5 milioni fino al 2023 non bastano per soddisfare l'attaccante. Si punta ad alzare l'intesa fino a 1,8 milioni di euro per chiudere l'affare, anche se in casa Bologna si respira molto ottimismo e non pare esserci il rischio di rottura. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.