Bologna, Juwara è l'uomo del giorno: dal barcone alla A dopo due no di Juve e Inter

Approdato a Messina su un barcone nel giugno del 2016, Musa Juwara ieri ha scritto una nuova pagina memorabile per la sua carriera tutta da scoprire. Il ragazzo venuto dal Gambia, ha iniziato dalla Virtus Avigliano, per poi arrivare al Chievo Verona per 50mila euro ed approdare, l'anno successivo, nel Bologna. Un percorso che è stato condito anche da due valutazioni, due rifiuti, che oggi fanno rumore per tanti motivi. Juventus e Inter lo hanno "misurato" con tre provini che però non portarono al sì, con buona pace dei tifosi nerazzurri che ieri si sono visti sconfiggere proprio da chi era stato rifiutato. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.