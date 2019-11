Bologna, la difesa adesso è un problema ma la sosta viene in soccorso

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Terza sconfitta consecutiva per il Bologna, che dopo un buon avvio di stagione è incappato in una serie di risultati negativi. Alla base ci sono i tanti, troppi, infortuni che hanno preso di mira i rossoblù. In difesa mancano i due terzini titolari, Dijks e Tomiyasu, a centrocampo è Soriano l'ultimo degli infortunati, mentre davanti sono fermi ai box sia Destro che Santander. Tutti titolari o quasi e le riserve, soprattutto in difesa, fino ad oggi non hanno fatto bene. Krejci è adattato al ruolo di terzino, Mbaye gioca molto meglio largo a centrocampo, mentre soffre quando c'è da difendere.

È proprio la difesa, al di là degli infortuni, il vero problema di questo Bologna. La squadra di Mihajlovic ha incassato 20 gol (peggio hanno fatto solo Genoa, Lecce e Sassuolo), ma il dato che preoccupa è che i rossoblù subiscono gol da 7 gare consecutive. Un dato preoccupante, con Mihajlovic ed il suo staff che dovranno trovare una soluzione: la sosta, da questo punto di vista, è una manna dal cielo per il Bologna. Da una parte Mihajlovic potrà recuperare quasi tutti gli infortunati, dall'altra avrà modo di registrare un reparto che in questo momento concede davvero troppo.