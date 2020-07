Bologna-Lecce, le formazioni ufficiali: ancora fuori Orsolini, Falco e Saponara dietro Lapadula

Alle ore 17.15, al Dall'Ara, passano molte delle speranze salvezza del Lecce, che vuole provare ad approfittare della sconfitta di ieri del Genoa contro l'Inter per accorciare il divario sulla zona salvezza. Fondamentale vincere per Liverani e i suoi ragazzi, contro un Bologna che non ha più di fatto nulla da chiedere al proprio campionato, se non una conclusione all'altezza. Nelle scelte dei due allenatori, sorprende Mihajlovic che rinuncia ancora ad Orsolini, schierando Skov Olsen dal 1', sostituendo poi Sansone con Barrow e Palacio prima punta. Undici denso di centrocampisti in casa Lecce, dove Liverani decide di inserire la qualità di Falco e Saponara alle spalle dell'unica punta Ladapula, reduce da una decisiva doppietta per la vittoria sul Brescia. Di seguito le formazioni ufficiali.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio.

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Dell'Orco; Mancosu, Tachtsidis, Barak; Falco, Saponara; Lapadula.