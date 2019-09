Bologna, Medel: "Lotta Scudetto apertissima, l'Inter può dire la sua"

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Gary Medel, neo centrocampista del Bologna, parla in conferenza stampa del campionato del Bologna e di come ha ritrovato la Serie A: "Vogliamo iniziare bene il campionato. L'obiettivo è arrivare più in alto possibile, la qualificazione in Europa è difficile ma ci proveremo. In una squadra così giovane voglio portare la mia esperienza. Ultimamente grandi giocatori sono arrivati in Serie A ed è una cosa positiva. La lotta scudetto è apertissima, anche l'Inter può dire la sua".