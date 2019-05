Bologna, Mihajlovic: "Bello sentire lo stadio che ti chiede di rimanere"

© foto di Giacomo Morini

Intervenuto ai microfoni Sky, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha così parlato dopo il derby col Parma: "Sono molto contento, forse oggi abbiamo fatto la migliore partita da quando sono qua. Dopo 8' abbiamo avuto tre occasioni nitide per far gol, i ragazzi non hanno mai mollato, hanno giocato sino alla fine. Sono contento per i giocatori, è tutto merito loro".

Avete svolto un grande lavoro sugli esterni.

"Sì, l'abbiamo preparata bene. Chi ha giocato al posto degli assenti ha fatto una grande partita: questo conferma che abbiamo un grande gruppo. C'è la consapevolezza che possiamo vincere contro chiunque".

Pensi di aver saldato il debito col pubblico di Bologna?

"Non ancora, la matematica non ci dice che siamo salvi. Il nostro obiettivo è quello di salvarci, ma anche quello di cercare di arrivare il più in alto possibile in classifica. Non si molla, si va avanti. Ora ci godiamo questa vittoria, che è fondamentale per il nostro obiettivo".

Che cosa ci vuole per farti restare a Bologna? I tifosi ti hanno dedicato un coro oggi.

"Sono molto contento, è una bella soddisfazione quando vedi che tutto lo stadio vuole che tu rimani. Questo coro, più che a me, dev'essere però rivolto a tutti i giocatori: se io ho fatto bene, è innanzitutto merito loro".

Come sei riuscito a migliorare il Bologna in zona gol?

"Bisogna lavorare sulla testa. Quando hai fiducia e coraggio, la squadra gioca sempre per vincere. Tutti questi punti non sono un caso".