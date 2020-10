Bologna, Mihajlovic: "Non esiste vita senza problemi. Non so come ci si infetta"

Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il Sassuolo, nel lunch match di domani. "Ieri e oggi ho parlato con i ragazzi e quello che ho voluto dirgli è che non esiste una vita senza problemi, e come tutti anche noi abbiamo i nostri, relativi al calcio, ma al di fuori ci sono problemi molto più grandi, a causa di questo virus. Noi facciamo un lavoro che ci permette di vivere bene, guadagnare bene, essere famosi e dare il buon esempio, ma non è sempre tutto rose e fiori... Io non so come ci si infetta, non lo sanno nemmeno i dottori. Dipende tutto dalla fortuna. Io mi sono infettato ma non ho fatto nulla, ho preso tutte le precauzioni. Sono uno malato di regole, e le rispetto tutte".