Bologna, Mihajlovic: "Orsolini? Volevo sostituirlo al 45', mi aspetto di più"

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, è intervenuto a Sky Sport al termine del match vinto contro la Sampdoria parlando anche dei singoli in forza ai felsinei: “Orsolini? Se avessi avuto qualcuno in panchina lo avrei cambiato a fine primo tempo perché non mi stava piacendo. Poi è rimasto in campo e ha fatto gol. L’impegno c’è stato ma quello è il minino, da lui mi aspetto di più, giocate, passaggi, non rischia quanto deve rischiare. Se cresce è un giocatore meraviglioso così come Barrow. Abbiamo una squadra giovane e brava, ora vediamo in queste ultime partite cosa succede. Sono fortunato di avere un gruppo così”.