Bologna, Santander: "Grande vittoria contro l'Inter. Che sfida con Sanabria"

Intervistato da Radio Monumental, l'attaccante del Bologna Federico Santander ha raccontato il suo avvio di stagione in Serie A: "Sono contento per il mio avvio in Italia, per i gol segnati e anche per la vittoria di domenica scorsa con l'Inter. Non è mai facile battere i nerazzurri, soprattutto a San Siro. Non penso tanto alla mia rete contro l'Inter, sono più felice per il gran successo del Bologna. Sanabria? Domani affronterò il mio connazionale Sanabria in Bologna-Genoa. Ci ho parlato, anche lui ha iniziato benissimo la sua nuova avventura. Salvezza? Piano piano stiamo migliorando, ci servono punti in ogni incontro. In Italia il calcio è molto più tattico, differente rispetto a quello sudamericano. L'arrivo di Cristiano Ronaldo poi ha alzato il livello di tutto il campionato quest'anno".