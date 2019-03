© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista del Bologna Roberto Soriano, intervistato dai canali ufficiali del club, ha commentato così la vittoria di Torino e il finale di stagione: "È stata una partita difficile. Siamo partiti male, passando subito in svantaggio, ma siamo stati bravi a reagire e a non mollare mai. Dobbiamo chiudere le partite il prima possibile. Questa vittoria è stata una grande soddisfazione e ora bisogna continuare così. Abbiamo ottenuto due successi importanti, ma non abbiamo fatto ancora niente. Serve tenere i piedi per terra, lavorare e dare il massimo. Il gol al Cagliari, personalmente, ha rappresentato un momento bellissimo. Non sono un bomber, ma il ritorno al gol mi ha reso davvero felice e confesso che è scesa anche qualche lacrima. Calendario difficile? Abbiamo dimostrato che se siamo al 100% abbiamo qualità e possiamo costruire occasioni da rete contro chiunque. Dobbiamo fare punti contro tutti, già a partire dalla ripresa del campionato col Sassuolo".