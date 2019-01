Bologna, spunta Bruno Peres per la corsia destra

© foto di Federico Gaetano

Il Bologna ha intenzione di rinforzare le corsie laterali con un innesto per parte. A sinistra l’obiettivo resta sempre Leonardo Spinazzola della Juventus per cui domani ci sarà un nuovo incontro anche se i margini di riuscita dell’operazione sono pochi. Per la fascia destra invece si guarda in Brasile col tentativo di riportare in Serie A Bruno Peres, classe ‘90 ex Roma e Torino, attualmente in forza al San Paolo. Lo riferisce Sky Sport.