Bologna, Tomiyasu: "Abbiamo la chance di lottare per l'Europa e ce la dobbiamo giocare"

Conferenza stampa di vigilia, in vista della gara contro il Genoa, per il difensore del Bologna, Takehiro Tomiyasu. Il quale, fra le altre cose, ha parlato anche della classifica della squadra: "Quando il mister è con noi è più facile. Possiamo fare meglio come squadra, ma quando non c'è dobbiamo comunque giocare la nostra partita. Adesso abbiamo la possibilità di lottare per l'Europa League e ce la dobbiamo giocare. Dobbiamo scendere in campo nello stesso modo con il quale abbiamo fatto contro la Roma, abbiamo giocato bene".