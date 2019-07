© foto di Dimitri Conti

Takehiro Tomiyasu si è presentato come nuovo giocatore del Bologna. E lo fa presentandosi in italiano: "Chiamatemi Tomy" esordisce, aggiungendo: Sono molto contento di giocare per il Bologna, spero di rimanere a lungo. Ho ricevuto questa offerta e ho accettato con tanta passione". Sulle impressioni riguardo al calcio italiano: "Ci sono difese organizzate e grandi attaccanti". Sul suo ruolo e le sue ambizioni: "Ho due ruoli diversi: terzino e centrale. il mio obiettivo è diventare un leader difensivo". Consigli da Nagatomo, suo compagno di Nazionale? "Mi ha detto che in Italia troverò tanta pressione, però significa che la tifoseria è molto calda anche quando passeggiavo i tifosi mi fermavano per incoraggiarmi. Voglio riporre la fiducia dei tifosi". Sul piatto preferito in Italia, pochi dubbi: "Risotto".