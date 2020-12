Bologna, Vignato: "Con Mihajlovic rapporto normale: lui allena e io scendo in campo"

Emanuel Vignato, giovane talento del Bologna arrivato dal Chievo Verona, ha parlato al Corriere dello Sport ripartendo dal rapporto con Mihajlovic: "Un rapporto normalissimo, come deve essere tra giocatore e allenatore. Mi spiega le cose, mi fa capire dove sbaglio. Niente di più. Lui allena e io gioco, è un rapporto semplice. Mi ha colpito la sua voglia di vincere. Una voglia che motiva tutti". Poi parlando del rendimento della squadra e del sogno europeo: "Dobbiamo dare ancora di più per raggiungere i nostri obiettivi. All'Europa non ci pensiamo, dobbiamo solo fare più punti possibili". Infine una battuta sul calcio senza tifosi: "Il pubblico ti dà una spinta in più, ma dipende dal giocatore. Non mi piace giocare senza i tifosi".