Boniek elogia Lewandowski: "Altro che finito! È il miglior numero 9 al mondo"

Zibi Boniek, ex attaccante della Juventus e della Roma e presidente della Federcalcio polacca, ha parlato al quotidiano tedesco Suddeutsche Zeitung dopo il premio Fifa vinto come miglior giocatore da parte di Lewandowski: "E tutt'altro che un giocatore finito. Ha almeno altri due o tre anni a questi livelli davanti a sé. Non sarebbe una sorpresa se riuscisse a superare i 300 gol in Bundes. E' un attaccante incredibilmente completo. Per me è il miglior numero 9 del mondo, non ci sono discussioni".