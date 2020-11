Bonucci esulta dopo il 4-1 al Ferencvaros: "L'obiettivo ora è ripeterci con la Lazio"

Dopo il 4-1 di Budapest contro il Ferencvaros, Leonardo Bonucci ha twittato tutta la sua gioia. "Vincere questa sera è stato fondamentale non solo in vista Champions ma anche per noi stessi, per creare continuità di risultati e prestazioni. Ora testa al campionato. Domenica sfida importante contro una grande squadra come la Lazio. Obiettivo: ripeterci".