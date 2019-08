Braida lascia il Barcellona: adesso potrebbe rientrare in Serie A

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ariedo Braida, ex dirigente del grande Milan di Silvio Berlusconi, sta per lasciare il Barcellona: lo riporta questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega che l'ex rossonero ha avviato la trattativa per separarsi dal club blaugrana dove era arrivato nel 2015. In Spagna riferiscono che il suo futuro potrebbe essere di nuovo in Serie A.