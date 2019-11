© foto di Emiliano Crespi

Il procuratore Giovanni Branchini, ai microfoni del Corriere dello Sport, ha detto la sua sul caso Ronaldo, dopo la sostituzione del portoghese nella sfida contro il Milan di domenica scorsa: "L'orologio va avanti per tutti, anche per un fenomeno come CR7. Le prestazioni non al top ci stanno e c'erano anche dieci anni fa. Allegri avrebbe fatto la stessa scelta di Sarri. Il fatto che Ronaldo si sia arrabbiato è comunque un buon segno, crede in se stesso e avrebbe voluto decidere la partita".