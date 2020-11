Brenner piace a mezza Europa: il nuovo gioiello brasiliano nella lista di Juve e Milan

vedi letture

Tutte le big sul giovane attaccante Brenner del San Paolo, in patria accostato spesso a Gabriel Jesus, specie per il ritmo impressionante con cui trova il gol. Secondo quanto rivela Sportmediaset, la clausola rescissoria di 50 milioni di euro presente sul contratto del 20enne non ha spaventato Arsenal, Paris Saint Germain e Ajax, le tre squadre estere più interessate al suo talento, e nemmeno Juventus e Milan, che lo seguono in Serie A. Dal San Paolo fanno sapere che potrebbero trattare fino a 35 milioni peraltro, un ulteriore motivo d'interesse per i tanti club europei sulle sue tracce.