Brescia, Balotelli al capolinea: Cellino furioso. Pronta la battaglia legale tra le parti

L'avventura di Mario Balotelli al Brescia è ai titoli di coda ma lo strascico rischia di arrivare fino in tribunale. Ieri il giocatore non si è presentato all’allenamento. Il club ufficialmente non commenta, ma la ritiene un’assenza ingiustificata. Il patron delle Rondinelle, Massimo Cellino, è furioso. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera l'attaccante si è presentato in sede per parlare col presidente che però non l'ha neanche ricevuto. Si va verso la risoluzione del contratto, quindi con ogni probabilità Balotelli non vestirà più la maglia del Brescia.

Balotelli cerca però di difendersi e dopo alcuni allenamenti fuori dal gruppo ieri ha chiesto il reintegro completo o un risarcimento. Dopo il suo post su Instagram, nel quale ha chiesto in modo polemico "Ma come fate a scrivere che non mi alleno al campo?", i toni si sono accesi ancora di più, ma pur non essendo un fantasma nessuno lo ha visto, a Torbole non c'era. La guerra è aperta. È ancora presto per sapere come finirà la sempre più probabile sfida fra avvocati.