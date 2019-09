Brescia-Bologna, i voti ai tecnici: un tempo a testa, vince il cuore rossobù

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

È successo di tutto al Rigamonti. Al termine del primo tempo il Brescia era avanti per 3-1 sul Bologna, poi nella ripresa, dopo il rosso per Dessena, il Bologna ha messo in scena una clamorosa rimonta ed ha vinto 4-3

EUGENIO CORINI 6,5 - Il tecnico del Brescia aveva preparato benissimo la gara: Romulo libero di agire alle spalle delle punte aveva creato il giusto scompiglio nella difesa del Bologna, con Donnarrumma a segno due volte in 20 minuti. C'è la mano del tecnico anche nel gol di Cistana: una serie di blocchi e marcature che hanno permesso al difensore di colpire di testa indisturbato. Non poteva prevedere la simulazione di Dessena e sotto di un uomo ha provato a coprirsi per difendere il risultato.

Le pagelle del Brescia.



EMIIO DE LEO-MIROSLAV TANJGA-SINISA MIHAJLOVIC 7 - Il braccio e la mente: il tecnico serbo, in ospedale per il secondo ciclo di chemio, manda precise indicazioni. Ottimi gli innesti di Poli e Santander, che hanno permesso al Bologna di salire e restare quasi costantemente nell'area di rigore del Brescia nella ripresa.

Le pagelle del Bologna.