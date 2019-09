Brescia, Corini: "Gli stadi non vincono le partite. Matri? Sta bene"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eugenio Corini, tecnico del Brescia, ha parlato così in conferenza stampa delle condizioni di Alessandro Matri, senza dimenticare un accenno alla situazione stadio: "Alessandro si sta allenando, ha fatto poche amichevoli. Ha fatto la settimana tipo, sta bene fisicamente poi deciderò se schierarlo o meno. Il nuovo stadio? Gli stadi non vincono le partite. Dobbiamo consolidare questa cosa insieme al nostro pubblico. Lo ribadisco alla tifoseria, bisogna sostenere la squadra in difficoltà".