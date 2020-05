Brescia, il futuro di Diego Lopez non è certo. Cellino pensa a Montero

vedi letture

Secondo quanto riportato dall'edizione bresciana del Corriere della Sera, non è certo il futuro della panchina del club di Cellino, nonostante Diego Lopez abbia firmato con le Rondinelle un contratto triennale. Molto dipenderà anche dalla categoria e dunque dalla potenziale retrocessione, con il presidente che avrebbe messo gli occhi su un altro uruguaiano, ovvero Paolo Montero, ex difensore della Juventus e ora tecnico della Sambenedettese in Serie C.