Brescia-Lopez, quando un contratto non basta. Sul tecnico l'ombra di Dionisi

Nonostante Massimo Cellino abbia fatto firmare a Diego Lopez un contratto fino al giugno 2022 il futuro del tecnico uruguaiano è tutt'altro che certo sulla panchina del Brescia. Il nome forte in previsione futura, che si prospetta essere di nuovo in Serie B, porta a Venezia dove lavora Alessio Dionisi, giovane tecnico emergente approdato in laguna dopo la splendida annata vissuta al timone della piccola Imolese in Serie C. A riportare la notizia è La Gazzetta dello Sport.