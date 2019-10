© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non è andata bene, nemmeno potrebbe quando un infortunio è così serio, ma poteva anche andare peggio. Frattura del malleolo: non è la rottura di tibia e perone di quattro anni fa, ma anche stavolta si prospetta una montagna da scalare per Daniele Dessena. Il centrocampista del Brescia paga con un lungo stop l’intervento subito dal collega della Fiorentina Pulgar nel posticipo di lunedì sera al Rigamonti. Adesso - sottolinea La Gazzetta dello Sport - in base agli esami strumentali sostenuti all’ospedale Civile, i mesi dovrebbero essere tre, senza intervento chirurgico. Previsti altri accertamenti, ma è difficile ipotizzare un rientro prima della fine di gennaio del 2020.