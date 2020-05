Brescia, proseguono gli allenamenti di gruppo. Balotelli si allena da separato in casa

vedi letture

Il futuro, questa mattina, sembra essere un pochino meno nebuloso. Il Governo ha preso la sua decisione, anche se ci saranno ancora moltissimi dettagli da limare. Nel frattempo il Brescia si allena sul campo di Torbole per poter ripartire al meglio. I tamponi e i test del caso sono stati effettuati e, come da conferma del club, hanno dato esito negativo. Lavoro fisico e con il pallone la mattina, sedute in palestra durante il pomeriggio: il tutto per potersi abituare in fretta e furia ad una stagione infinita. E Mario Balotelli? SuperMario nel frattempo si allena da separato in casa, ma sempre effettuando una doppia seduta. Cessione inevitabile o clamoroso ripensamento? Ai posteri e al mercato l'ardua sentenza.

SEDUTE COLLETTIVE - Da lunedì pomeriggio la squadra ha iniziato ad allenarsi in gruppo. Diego Lopez è tornato dopo i 14 di quarantena - osservati per via del viaggio in in Uruguay durante le vacanze pasquali - e ha preso subito in mano la situazione, per poter cercare di ricompattare la rosa in vista della ripresa. Il programma della settimana si è sviluppato su una linea comune: allenamenti mattutini in due gruppi e sedute in palestra durante il pomeriggio. La società per il momento non si è ancora espressa sulla decisione della ripartenza, ma bisognerà correre ai ripari per poter organizzare questo finale di campionato.

MARIO O NON MARIO? - La settimana, però, è stata scandita dall'ennesimo caso Balotelli. Prima l'allenamento differenziato lunedì, poi l'assenza nel giorno delle attività programmate che ha fatto scattare il campanello d'allarme. Attualmente il numero 45 si allena - mercoledì e giovedì SuperMario ha effettuato una doppia seduta - insieme al preparatore atletico per poter cercare di recuperare la forma fisica perduta durante la quarantena. La rottura sembra inevitabile, salvo clamorosi colpi di scena Balotelli ha già chiuso la sua storia d'amore col Brescia. Nel frattempo tutti corrono, chi in gruppo e chi no, in attesa di tornare in campo.