© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Obiettivo rinnovo al Brescia per Ernesto Torregrossa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport l'attaccante, che presto tornerà in campo dopo l'infortunio muscolare, presto si siederà al tavolo della trattativa con Massimo Cellino per prolungare il suo attuale accordo, in scadenza nel 2021, per almeno un altro anno, se non due.