Brescia, tre giorni di fuoco: tra Roma e derby con l'Atalanta ci si gioca tutto

Due partite fondamentali in tre giorni. Il Brescia si gioca praticamente tutto contro Roma e Atalanta: al termine delle prossime due gare le Rondinelle potranno capire quali saranno le concrete chance di salvezza. Due partite complicate, con i giallorossi a caccia di punti per rimanere in zona Europa League e i nerazzurri in forma strepitosa e lanciati verso il secondo posto. All'andata entrambi i match terminarono 3-0: 6 gol subiti e zero reti messe a segno che costarono la panchina a Fabio Grosso. Un girone dopo i biancoblù sanno che si giocano tutto: finché la matematica non condanna nessuno tutto può accadere, ma entrambi i match hanno un peso specifico notevole.

Prima la Roma - Quando ci sono gare importanti in pochi giorni bisogna sempre ragionare partita dopo partita. Non si tratta di una frase fatta, ma se inizi a pensare al futuro - seppur immediato - rischi di perdere la bussola. La squadra può ancora salvarsi, una vittoria domani contro la Roma di Fonseca potrebbe dare la spinta giusta per potersi togliere dai guai.

Situazione complessa - La classifica parla da sola, inutile utilizzare troppi giri di parole. Il Brescia in queste giornate deve tirare fuori ogni briciolo di energie per poter riuscire a rimanere in serie A, anche se non sarà facile. Dalla garra charrua alla voglia di cancellare una stagione che ha segnato tutti: le motivazioni ci sono, bisogna trasformarle in punti. Prima però c'è la Roma, poi si penserà al derby.