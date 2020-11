Bruno Peres e Juan Jesus in scadenza. La Roma proverà a piazzarli a gennaio

vedi letture

La Roma pensa anche al mercato in uscita. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, il club giallorosso, che osserva con preoccupazione il conto economico, spera che Bruno Peres, in scadenza a giugni, trovi una squadra durante il mercato di gennaio. Stesso discorso anche per Juan Jesus, anche lui in scadenza, e per Fazio, che però è legato alla Roma fino al 2022 grazie a una clausola sulle presenze della scorsa stagione che ha fatto scattare il prolungamento.