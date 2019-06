Buffon alla Juve, l'agente: "Se va in porto è un'operazione simpatica"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Silvano Martina ha parlato della possibilità di un ritorno di Gianluigi Buffon alla Juventus ai microfoni di 'Sportmediaset': "Sarebbe bello se si concretizzasse questa eventualità. Può darsi che i bianconeri abbiano pensato a lui nel caso parta Perin", ha detto Martina che prosegue. "Ha 42 anni ma sta ancora bene, gli piace giocare a pallone e mettersi a disposizione e alla prova. Se gli capita un'opportunità simile sicuramente la valuterà con piacere. Non c'è alcun accordo, vediamo quello che succede. Ora è solo un'idea, non avremmo mai pensato a un'eventualità di questo tipo. Ho sentito dire che Gigi sarà il giocatore più pagato della rosa dopo CR7. Sono stupidaggini. Se va in porto è un'operazione simpatica, però deve crescere la pancia prima di poter partorire il bambino".