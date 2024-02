Buongiorno poteva lasciare il Torino a gennaio? Vagnati: "Qualche telefonata è arrivata"

Giornata importante in casa Torino, con la conferenza stampa a 360° di Davide Vagnati. Il responsabile dell'area tecnica granata ha toccato moltissimi temi di mercato, tra cui quello relativo al futuro di Buongiorno: "Poteva andare via anche questo inverno? Qualche telefonata è arrivata, ma non era il momento di valutare certe cose. Non abbiamo questa necessità di fare cassa. Anche i giocatori hanno un peso, Buongiorno è legato al Toro e noi lo siamo a lui, siamo andati avanti senza pensarci. E anche le parole del presidente sono state abbastanza chiare".

L'obiettivo è cercare l'Europa o senza Juric bisogna trovare nuovi mattoni?

"Non mi piace questa domanda, non è il momento di parlare di con o senza Juric. Parliamo del Lecce, le ultime due gare ci hanno lasciato dispiacere per i risultati: per migliorarsi, bisogna vincere più partite possibili. Il focus deve essere tutto su questa stagione, ogni goccia di sudore, e abbiamo una squadra che può fare buoni risultati. Pensiamo a questo, al futuro si vedrà e siamo pronti a tutto".

Tornando a Buongiorno, è un discorso rimandato all'estate oppure può diventare un incedibile?

"E' lui stesso che al centro sportivo è sorridente, è quasi parte integrante della società: è un ragazzo speciale. Nel calcio non si può mai dire, ma Buongiorno vogliamo portarlo il più avanti possibile. Dipende anche se noi riusciamo ad alzare il livello, se andiamo a fare qualche gita all'estero sale la voglia di rimanere insieme".

Come procede il recupero di Buongiorno?

"Gli manca solo la brandina per dormire al Filadelfia...Sta facendo l'impossibile per migliorare la stabilità della spalla: sta facendo terapie e rinforzo dell'arto, sta lavorando tanto e sta facendo un percorso molto bene. Sta andando tutto bene, vedremo quando farà la prossima visita".

