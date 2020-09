C'è il Villarreal per De Sciglio. E la Juventus può mettere una plusvalenza a bilancio

Dopo Gonzalo Higuain, la prossima partenza da casa Juventus potrebbe essere quella di Mattia De Sciglio. Raffreddatasi, almeno al momento, la pista Valencia a causa delle difficoltà economiche del club del pipistrello e della mancata individuazione di un profilo adatto a uno scambio - sottolinea Tuttosport - sempre dalla Spagna è arrivato un altro sondaggio per il terzino azzurro. A effettuarlo è stato il Villarreal, alle prese con il grave infortunio del terzino sinistro Alberto Moreno (rottura del crociato del ginocchio sinistro).

A bilancio - Acquistato dalla Juventus per 12 milioni dal Milan nell’estate 2017, nell’ambito dell’operazione che portò Bonucci al Milan, è a bilancio per 4,8 milioni e pertanto la società bianconera anche cedendolo per una cifra non superiore a 10 milioni potrebbe mettere una plusvalenza a bilancio. Non in grado di pareggiare la minusvalenza di 18 milioni causata dalla rescissione con Higuain, ma comunque utile a compensarla almeno in parte.