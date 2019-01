© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nemmeno convocato per la sfida di Marassi, Gonzalo Higuain attende soltanto l'ok della Juventus per trasferirsi al Chelsea. Riabbraccerà Maurizio Sarri, senza rimpianti in casa rossonera. Perché il Milan si scopre, almeno secondo le statistiche, più forte senza l'argentino ex Napoli ed è pronto a ripartire dopo aver riconquistato il quarto posto in classifica. Gigi Riccio, vice di Gattuso, ha elogiato la prestazione di Cutrone dopo la sfida sul campo del Genoa ("Voglio sottolineare la grandissima prestazione di Patrick, tra l’altro non solo oggi, ma anche in Coppa Italia e in Supercoppa. Oggi Cutrone è stato davvero eccezionale"). Dichiarazioni atte a confermare le qualità del giovane bomber, che troverà spazio e considerazione anche con l'imminente ingaggio di Piatek. La Champions del prossimo anno passerà dai loro gol, senza Pipita. Preso la scorsa estate per avvicinarsi allo Scudetto, ma già pronto a salutare dopo sei mesi tutt'altro che indimenticabili.