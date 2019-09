C'era una volta l'ItalJuve. Contro l'Atletico bianconeri stranieri come mai

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Per la prima volta nella storia della Juventus neella Coppa dei Campioni/Champions League, la squadra campione d'Italia è sceso in campo per una sfida valida per la massima competizione continentale per club con un solo italiano. Martedì sera, al Wanda Metropolitano, la squadra di Maurizio Sarri è infatti scesa in campo con un solo italiano, cioè il capitano Leonardo Bonucci.

Una conseguenza degli infortuni capitati a Chiellini e a De Sciglio, ma soprattutto delle strategie di mercato della società che questa estate ha rinforzato la squadra solo con calciatori stranieri. Come evidenzia la 'Gazzetta dello Sport', oggi in edicola, sono lontani i tempi dell'ItalJuve: nel 1996, anno dell'ultima vittoria dei bianconeri in Champions, in semifinale contro il Nantes c'era Deschamps come unico straniero. Martedì, a Madrid, è capitato esattamente l'opposto.