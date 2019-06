Cagliari, ag. J. Pedro: "Toro? Zero chiamate. Resta con adeguamento"

© foto di Federico Gaetano

“Joao Pedro ha un contratto fino al 2022 con il Cagliari e in Sardegna si trova benissimo anche perché ha un bel rapporto sia con il presidente Giulini che con Maran". Parola di Marco Piccioli, agente di Joao Pedro, brasiliano del Cagliari nel mirino del Torino. Raggiunto da torinogranata.it, l'agente ha spiegato: "Detto questo, però, il nostro interesse comune è quello che il ragazzo realizzi il massimo visto che arriva da un campionato notevole, come prestazioni e come realizzazioni”.

Quindi l'ipotesi di cambiare squadre è reale?

“Diciamo verosimile, perché al momento nessuno si è fatto vivo con noi, quindi nulla cambia, Certo, se dovesse rimanere a Cagliari il suo stipendio da 600mila euro andrebbe adeguato e di questo abbiamo già parlato con la società”.

Dal Toro nessuna chiamata?

“Assolutamente no, ma ad onore del vero nemmeno da parte di altre squadre come la Lazio alle quali è stato accostato”.

Ma se dovesse arrivare una manifestazione di interesse, il Toro sarebbe destinazione gradita?

“Quella è una piazza importante, sia per la sua storia che per i progetti attuali della società come dimostrano i risultati dell'ultima stagione. E se poi veramente Mazzarri dovesse puntare su un trequartista vero, Joao sarebbe perfetto per il suo gioco”.