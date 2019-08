Cagliari, altalena di entrate e uscite da Romagna a Joao Pedro e Bradaric

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fioccano le possibili uscite in casa Cagliari, spiega l'edizione oggi in edicola de La Nuova Sardegna. I nomi sono importanti, tra richieste ed esuberi: Pajac, Romagna, Joao Pedro, Bradarid, Farias, Despodob, Han, Ragatzu, Colombatto, pure Ionita che potrebbe finire in panchina.

Le offerte: Il Sassuolo è su Romagna, Joao Pedro ha tante proposte, dalla Lazio all'Atalanta. Il PAOK è su Bradaric, sembra invece in stallo Farias al Lecce. Han potrebbe andare al Sion, Despodov in prestito in B.