Cagliari, arrivato l'ok per Nainggolan: lunedì le visite mediche

© foto di PhotoViews

Radja Nainggolan è sempre più vicino al ritorno al Cagliari. Secondo quanto riportato da Sky Sport il club sardo e l'Inter hanno infatti trovato l'accordo definitivo per il prestito del belga e lunedì il centrocampista svolgerà le visite mediche per poi firmare il suo nuovo contratto che lo legherà ai rossoblù per la prossima stagione.