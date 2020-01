Cagliari, con la Juve la stessa grinta messa in campo a Parma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Meno 5 alla ripresa del campionato, con la trasferta forse più difficile della stagione all’Allianz Stadium contro la Juventus di Cristiano Ronaldo. Il Cagliari di Rolando Maran ci arriva dopo due sconfitte consecutive, arrivate contro Lazio e Udinese. Una situazione per certi versi simile a quella di inizio campionato, quando i rossoblù rientrarono in campo dopo la sosta e dopo il doppio ko interno contro Brescia e Inter, andando a far visita al Parma. E proprio da lì ha preso il via la meravigliosa cavalcata di Nainggolan e compagni, arrivati fino al terzo posto e ora, dopo le ultime due gare, saldi al sesto. Ora arriva il match di Torino contro la capolista Juventus, alla ricerca di punti per continuare il duello contro l’Inter di Conte. Maran ha qualche problema nel reparto difensivo, stante la squalifica di Pisacane e l’infortunio di Ceppitelli, alle prese con una fascite plantare che lo tiene fuori da diverse settimane. Due le opzioni per il tecnico trentino: spazio al giovane Walukiewicz, ancora a digiuno di minuti in Serie A al fianco di Klavan, oppure Cacciatore al centro con Faragò terzino destro.

TORNA OLSEN – Per il resto spazio ai soliti, con Nandez che dovrebbe tornare a presidiare la fascia destra al fianco di Cigarini, con Rog a sinistra e il consueto tridente titolare, formato da Nainggolan, Simeone e Joao Pedro. La settimana di allenamenti sarà utile per capire eventuali modifiche all’undici atteso: rientrerà anche Robin Olsen, che dovrebbe occupare i pali rossoblù nelle ultime due gare del girone d’andata, contro i bianconeri e il Milan di Pioli e Ibrahimovic, anche se il 38enne di Malmö difficilmente sarà in campo contro il connazionale. Poi per il portiere spazio al ritorno a Roma, con Cragno che riprenderà il suo posto da titolare dopo il lungo infortunio.