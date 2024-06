Juventus, se parte Rabiot il prescelto è Kephren Thuram: i costi dell'operazione col Nizza

In attssa di capire cosa farà Adrien Rabiot, la Juventus comincia a pensare all'eventuale sostituto. Se l'ex Paris Saint-Germain dovesse decidere di non rinnovare il contratto, con un'offerta da 7,5 milioni a stagione sul piatto, ecco che la Vecchia Signora sarebbe pronta a fiondarsi su Kephren Thuram, che secondo quanto riferito da Tuttosport è il prescelto per il centrocampo.

Il centrocampista francese, 23 anni, fratello di Marcus e figlio di Lilian, piace molto sia a Cristiano Giuntoli che a Thiago Motta. Gioca al Nizza, in Ligue 1, ma gli resta un solo anno di contratto e starebbe pensando di andare via quest'estate. Costa - si legge - non meno di 25 milioni di cartellino e 5-6 lordi di ingaggio.

L'alternativa è Mikel Merino della Real Sociedad, anche lui in scadenza di contratto nel 2025 e seguito anche da Atletico Madrid e Barcellona. Il club basco sta ancora provando a convincerlo a rinnovare il contratto e per ora non pare disposto a salutarlo per una cifra inferiore a quella della clausola, ossia 60 milioni di euro.