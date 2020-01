Cagliari, con Pereiro continua la storia con la Celeste

© foto di Imago/Image Sport

Saltato Marko Pjaca, ecco Gaston Pereiro. L'ennesimo uruguaiano della storia del Cagliari, il terzo in rosa dopo Nahitan Nandez e Christian Oliva: manca ormai solo il via libera dalle visite mediche, ma l'affare tra il club rossoblù e l'attaccante di Montevideo in forza al Psv Eindhoven è in dirittura d'arrivo. Una virata decisa dopo le complicazioni emerse sul fronte della trattativa per l'esterno croato, che non ha risolto in tempo le proprie pendenze con la Juventus. Quasi dieci giorni di attesa per Giulini e Carli, che speravano inizialmente di poter portare l'ex Fiorentina ad Asseminello per la gara di domenica scorsa contro l'Inter e, invece, hanno dovuto restare a guardare l'impasse tra Pjaca e i bianconeri, nonostante il diesse Paratici si fosse sbilanciato promettendo il croato al Cagliari. Di fronte agli ennesimi rallentamenti, la scelta di puntare sull'uruguaiano, coetaneo dello juventino, ma con diversi punti a favore nella trattativa: contratto in scadenza a giugno e, soprattutto, la prospettiva di avere un patrimonio della società a differenza di un elemento da valorizzare per altri club ed, eventualmente, riscattare in estate. Ma il forte legame tra Cagliari e Uruguay ha sicuramente avuto il suo peso: per Pereiro (che nelle ultime settimane era sul taccuino di altri club italiani) sarà più semplice ambientarsi in un campionato certamente più impegnativo rispetto all'Eredivisie, ma in cui potrà crescere ulteriormente e ritagliarsi un ruolo da protagonista con la Celeste di Tabarez.

COSA PUÒ DARE A MARAN – Il 25enne di Montevideo è un attaccante duttile, di piede mancino e molto tecnico, tanto da ricordare in alcune movenze il ben più noto Alvaro Recoba. Il suo ingresso nel reparto offensivo rossoblù permetterebbe a Maran di avere un elemento in grado di giocare sulla trequarti oppure nel tridente, partendo da destra per rientrare sul sinistro. E, soprattutto, capace di allargare le rotazioni in avanti in attesa del rientro a pieno ritmo di Pavoletti.