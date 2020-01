Cagliari, Cragno: "Infortunio alle spalle, adesso sarà tutto in discesa"

Il portiere del Cagliari, Alessio Cragno, ha analizzato così a Sky Sport il pareggio ottenuto dai suoi a San Siro contro l'Inter: "Sto bene, mi son lasciato l'infortunio alle spalle e adesso è tutto in discesa. L'emozione è quella di sempre, c'era grande voglia perché non facevo una gara ufficiale da cinque mesi. Siamo soddisfatti, la cosa più importante è stata la prestazione, siamo venuti qui con personalità e siamo riusciti a imporre il nostro gioco. Abbiamo vissuto un periodo di difficoltà, ma era impensabile che non accadesse. Dobbiamo chiudere questo periodo, queste due ultime prestazioni dimostrano che ci siamo e che è tornato il Cagliari che aveva fatto bene nel girone di andata". Cragno ha collezionato solo oggi la sua prima presenza stagionale a causa del lungo infortunio alla spalla che lo ha tenuto fuori nel girone d'andata.