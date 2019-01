Cagliari, Cragno: "Le mie parate passano in secondo piano. Dispiace"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tra i migliori in campo in Coppa Italia contro l'Atalanta, Alessio Cragno non è riuscito a spingere il Cagliari alla vittoria. Il giovane portiere ne ha parlato ai canali ufficiali dei rossoblù nel post-partita: "Le mie parate passano in secondo piano dinanzi al risultato della squadra. C'è un po' di dispiacere, ci tenevamo a vincere oggi e regalarci una sfida di grande fascino contro la Juventus nei quarti. Purtroppo a due minuti dalla fine è arrivato questo gol abbastanza rocambolesco, un mezzo tiro che è diventato un assist, e lì la partita è praticamente finita”.

Secondo tempo difficile.

“Nel primo tempo siamo riusciti a rimanere corti, abbiamo anche creato un paio di occasioni, siamo stati sfortunati sui due salvataggi sulla linea. Nella ripresa l'Atalanta ha alzato i ritmi e in questo caso diventa più complicato: il loro pressing ti porta via tante energie e ne abbiamo risentito. Senza dimenticare la loro tecnica e qualità di gioco. Peccato, volevamo iniziare bene il 2019 ma i lati positivi di questa partita non mancano: non ci siamo mai disuniti, anche nei momenti più complicati e ci abbiamo provato sino al termine”.

Ora testa all'Empoli.

“Per noi domenica è una partita fondamentale nella corsa alla salvezza. Uno scontro diretto da vincere contro una squadra che sa giocare a calcio ed in possesso di grandi doti agonistiche. Cercheremo di mettere in campo la nostra tecnica, ricordando che non siamo più quelli dell'andata”.