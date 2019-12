© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultime sulla situazione legata a Robin Olsen, portiere di proprietà della Roma in prestito al Cagliari. L'ex Copenaghen ha vissuto in Sardegna una prima parte di stagione da protagonista, complice il lungo infortunio del compagno di reparto Alessio Cragno. L'estremo difensore italiano è pronto ora al rientro, come annunciato dal presidente rossoblù Giulini, e a breve si prenderà una decisione sul futuro di Olsen. La Roma, sottolinea il Corriere dello Sport, potrebbe decidere di anticipare la fine del prestito a gennaio, per provare poi a cederlo a titolo definitivo durante la sessione invernale. Le quotazioni dello svedese, infatti, sono cresciute in questi mesi e diverse società hanno messo gli occhi su di lui.