Cagliari, Di Francesco non si nasconde: "Spero di tenere Nainggolan, dipende dall'Inter"

vedi letture

Eusebio Di Francesco non si nasconde. E punta il primo obiettivo di mercato, che poi sarebbe una conferma: "Parto da Radja Nainggolan - spiega in conferenza stampa - che conosco benissimo, anche se il giocatore ora è dell'Inter. Non dipenderà solo da noi ma anche dalle loro scelte, anche se l'auspicio di trattenerlo ci sarebbe, visto il suo attaccamento alla maglia. Per il resto, abbiamo parlato di tante cose e adesso è il momento di mettere le cose nero su bianco, grazie anche alla grande disponibilità del presidente".