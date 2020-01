Cagliari, Gigi Riva: "Presidente onorario? Un atto di amore, sono felice"

Fonte: unionesarda.it

© foto di Alberto Fornasari

"La presidenza onoraria? Un atto d'amore. Un riconoscimento che fa piacere e mi rende felice". Gigi Riva commenta così, sulle colonne di Cuore Rossoblù, in edicola con l'Unione Sarda, l'investitura del patron del Cagliari Tommaso Giulini che, lo scorso 18 dicembre a Milan lo ha nominato presidente onorario del club.

"A dirla tutta nei giorni prima del Consiglio ho passato notti intere a contemplare il soffitto. Occhi sbarrati e neanche un minuto di sonno. Quando si tratta del Cagliari io prendo tutto terribilmente sul serio. Questa società non è una delle cose della mia vita. È la storia della mia vita. È la chiave del mio rapporto con la Sardegna, è il mio sangue. Sono uno scaramantico e so che il mio nome pesa come una pietà. E se le cose iniziassero ad andare peggio con me? I ruoli hanno sempre un peso, ma nella squadra erano tutti contenti di questa notizia. E questo mi fa molto piacere. Vorrei che tutti sapessero una cosa: io non sarò un presidente onorario che invade spazi non suoi, che gira per il centro sportivo a dire la sua, che si ritaglia visibilità commentando le partite e pronunciando sentenze. Uno che vuole mettere becco".