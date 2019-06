© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Cagliari continua a lavorare con la Juventus per il prestito del centrocampista Hamed Traoré, ambito anche dal Sassuolo. In attacco i sardi non mollano Gregoire Defrel della Roma, mentre è sempre più in salita la pista che porta a Eder dello Jiangsu Suning,