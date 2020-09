Cagliari, il ds Carta conferma: "Stiamo facendo di tutto per prendere Godin, trattativa nel vivo"

"La trattativa per Godin è nel vivo, stiamo cercando di fare di tutto per portarlo a Cagliari". Parla così il ds del Cagliari, Pierluigi Carta, a margine della presentazione dei due nuovi acquisti Zappa e Sottil: "Se riusciremo, saremo felicissimi perché è un gruppo che stiamo cercando di costruire anche guardando all'età anagrafica. È un profilo importante e quindi è una trattativa complessa. Anche per Nainggolan il pallino è nelle mani dell'Inter si vedrà a fine mercato ma non facciamo il passo più lungo della gamba. Se ci sarà la possibilità a fine mercato valuteremo ogni possibile mossa".

