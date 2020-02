Cagliari, il ribaltone contro la Lazio si fa ancora sentire. 9 gare senza vittorie

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Al 92' di Cagliari-Lazio dello scorso 16 dicembre i sardi si trovavano al quarto posto, rosicchiando tre punti ai biancocelesti terzi, ormai distanti solamente una lunghezza. E il primo posto occupato da Inter e Juventus nemmeno così lontano (6 punti). Nei cinque minuti seguenti di quella partita è cambiata la stagione degli uomini di Maran, ribaltati e tornati sulla terra ma senza appoggiare i piedi. Una caduta vera e propria che ha fatto male.

Da allora sono passati quasi due mesi e il Cagliari nel frattempo non ha vinto una sola partita. Col ko contro il Genoa sono nove le partite consecutive senza vittorie, raccogliendo appena 4 punti. L'ultima vittoria risale al 2 dicembre, altra partita rocambolesca: 4-3 alla Sampdoria con rete decisiva di Cerri al 96'. Col Cagliari che era sotto 1-3 al 63'. Il punto più alto di una squadra che viaggiava sulle ali dell'entusiasmo e dove tutto riusciva. Poi è arrivato il pari ottenuto ancora nel recupero con Ragatzu. Oggi invece il tiro di Nainggolan al 92' ha trovato la traversa, negando un pari che sarebbe stato anche giusto.

I numeri dicono che da quel Cagliari-Lazio a oggi nessuno ha fatto peggio degli uomini di Rolando Maran. Nemmeno SPAL e Brescia, che sono anzi riuscite anche a strappare almeno un successo. Sfortuna, perdita di fiducia e anche infortuni: oggi contro il Genoa la squadra era senza cinque giocatori (Oliva l'ultimo, infortunatosi proprio oggi) e dopo 24 minuti Maran è stato costretto a cambiare Faragò e Cacciatore. E come se non bastasse Nainggolan, diffidato, ha rimediato un cartellino giallo che gli farà saltare la partita contro il Napoli. "Ne usciremo fuori" hanno dichiarato il presidente Giulini e il tecnico Maran. In fondo le prestazioni, a dispetto dei risultati, ci sono sempre state. Ed è una buona base di partenza.