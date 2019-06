Cagliari, il rinnovo di Cigarini arriva tramite un Whatsapp con Giulini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha scelto un modo molto originale per annunciare il rinnovo di Luca Cigarini. Il numero uno del club sardo ha postato sul proprio profilo Twitter la conversazione su Whatsapp avuta con il centrocampista, in cui i due si accordano per mettere nero su bianco domani.