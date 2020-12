Cagliari, il ritorno di Ceppitelli in bilico tra cessione e rinnovo

vedi letture

“Luca è stato molto bravo, ha retto novanta minuti e lo ha fatto con personalità. Si è posto con la giusta personalità, da qui a dire quello che succederà ce ne passa, lo vedremo insieme”. Con queste parole Eusebio Di Francesco ha commentato la buona prestazione di Ceppitelli all’Olimpico contro la Roma, in una sfida in cui il Cagliari ha subito a lungo l’iniziativa giallorossa, salvo riprendersi e sfiorare il colpaccio nella ripresa prima del definitivo ritorno di Dzeko e compagni. Risultato a parte, non è stata una partita da buttare, anzi: ha riservato diversi punti a favore dei rossoblù in vista delle prossime gare. Oltre alla doppietta del solito Joao Pedro, sempre più letale in zona gol (il brasiliano è arrivato a quota 8 gol in campionato), va sicuramente sottolineato il pieno recupero dell’ex capitano, che ha dimostrato di poter essere qualcosa in più di una semplice riserva. Quel contratto in scadenza a giugno pesa sulla sua situazione, ma DiFra ha dato prova di non badare ai formalismi, puntando su di lui visto il momento di bisogno.

E il centrale umbro ha risposto presente alla chiamata, nonostante la lunga inattività per problemi fisici, con la fascite plantare che lo ha tartassato per tutto il 2020, costringendolo spesso a restare ai box. In un momento di necessità, con un Cagliari alla costante ricerca dei giusti equilibri, Di Francesco ha scelto di puntare sull’esperienza in difesa, affiancando Ceppitelli agli intoccabili – per differenti motivazioni – Walukiewicz e Godin, virando sul 3-5-2 per cercare di dare più garanzie alla sua squadra. Un tentativo visto già nelle passate sfide contro Inter e Udinese, che potrebbe ancora essere riproposto in futuro. In attesa di capire cosa dirà la sessione invernale di calciomercato, con il nome di Ceppitelli inserito nell’elenco delle possibili uscite: un ingaggio di rilievo per le casse del club e il contratto in scadenza il 30 giugno 2021 fanno del 31enne umbro un obiettivo ambito da altri club, ma pure un elemento di sicuro affidamento – tenuta fisica a parte – in primis per lo stesso Cagliari. Aspettando di capire la volontà della società, l’ex Bari e Parma si è ripreso il suo posto in campo e nello spogliatoio. Al Cagliari decidere se privarsi delle caratteristiche di Ceppitelli o rinnovargli il contratto, con Di Francesco nel difficile ruolo di giudice arbitro del suo destino dell’ex capitano rossoblù.